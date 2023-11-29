В ФСБ возбудили дело о разглашении коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело о разглашении коммерческой тайны в отношении сотрудницы АО "АвтоВАЗ", сообщила пресс-служба ведомства.

Дело расследуется по ч.3 ст.183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

По версии следствия, инженер-конструктор тольяттинского автозавода из корыстной заинтересованности представила третьим лицам сведения, доверенные ей по работе и составляющие коммерческую тайну. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося и причастных к этому лиц.

В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" не стали комментировать ситуацию.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, подозреваемая отстранена от исполнения должностных обязанностей.

АО "АвтоВАЗ" внесено в "Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ РФ".