ГИБДД пообещала не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

Глава ГИБДД Михаил Черников Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что полицейские не будут наказывать водителей за отсутствие зимней резины: автомобилисты обязаны самостоятельно принять меры для безопасной езды.

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать (за отсутствие зимней резины - ИФ) никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", - сказал Черников на видеокомментарии, опубликованном в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Глава ГИБДД подчеркнул, что эксплуатация всесезонных шин, так называемой липучки, возможна в любое время года.

"На эти шины никакого ограничения нет, можно двигаться всесезонно", - сказал он.

Черников подчеркнул, что во многих регионах нашей страны "вообще зимней скользкости и выпадания снега нет", поэтому в этих субъектах нет необходимости контролировать водителей.

Также глава ведомства отметил, что в случае отсутствия у водителя автомобильных шин "по сезону" транспортное средство "не задерживается, не эвакуируется".

"Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать. Он должен двигаться в безопасности - это самое главное", - резюмировал Черников.

Согласно действующему законодательству, за отсутствие зимней резины предусмотрен штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).