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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Сильный снег с порывистым ветром ожидается в столице в среду и четверг

Сильный снег с порывистым ветром ожидается в столице в среду и четверг
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сильный снег, метель и порывистый ветер ожидаются с раннего вечера среды до середины дня четверга в столице, в связи с чем горожанам надо быть предельно внимательными на улице, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 15:00 30 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, метель, возможно образование гололедицы. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении комплекса.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, отмечается в сообщении.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности воздержаться от поездок на личном транспорте", - заявили в комплексе.

Москва
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