РФ потеряла место в исполнительном совете Организации по запрещению химоружия
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия не вошла в исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), свидетельствуют результаты голосования в Организации.
"Решение принято. (...) 21 страна-член ОЗХО избраны в исполнительный совет", - говорится в сообщении ОЗХО в соцсети X, опубликованном по итогам голосования на 28-й Конференции стран Организации.
Отмечается, что среди членов совета по региону Восточной Европы не фигурирует Россия, как это было ранее.
28-я Конференция стран-участниц ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.