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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

РФ потеряла место в исполнительном совете Организации по запрещению химоружия

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия не вошла в исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), свидетельствуют результаты голосования в Организации.

"Решение принято. (...) 21 страна-член ОЗХО избраны в исполнительный совет", - говорится в сообщении ОЗХО в соцсети X, опубликованном по итогам голосования на 28-й Конференции стран Организации.

Отмечается, что среди членов совета по региону Восточной Европы не фигурирует Россия, как это было ранее.

28-я Конференция стран-участниц ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.

Организация по запрещению химического оружия ОЗХО
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