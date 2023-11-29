РФ потеряла место в исполнительном совете Организации по запрещению химоружия

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия не вошла в исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), свидетельствуют результаты голосования в Организации.

"Решение принято. (...) 21 страна-член ОЗХО избраны в исполнительный совет", - говорится в сообщении ОЗХО в соцсети X, опубликованном по итогам голосования на 28-й Конференции стран Организации.

Отмечается, что среди членов совета по региону Восточной Европы не фигурирует Россия, как это было ранее.

28-я Конференция стран-участниц ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.