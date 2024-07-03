В ЦБ предложили ввести ответственность ПАО за несоблюдение ряда положений кодекса корпуправления

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Банке России считают, что за несоблюдение наиболее критических положений Кодекса корпоративного управления можно было бы установить ответственность для публичных компаний.

"Не хватает некого более полного экономического стимулирования к соблюдению Кодекса и ответственности публичных корпораций <...> за несоблюдение отдельных положений кодекса, наиболее критических", - сказал на Финансовом конгрессе Банка России первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Прокомментировать этот вопрос его попросил модератор, предшественник Чистюхина на посту первого зампреда ЦБ Серге Швецов, при котором десять лет назад утверждался кодекс.

По мнению Чистюхина, этот момент, который нужно учесть. Но в целом, считает он, кодекс является очень правильным инструментом, и "всё погружать в жесткое директивное регулирование" неправильно.

В конце июня Чистюхин говорил журналистам, что Банк России против введения ответственности для компаний за невыплату дивидендов при утвержденной дивидендной политике или за ее корректировку.