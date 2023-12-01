Подработку подростков не будут учитывать при назначении Единого пособия

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - При назначении Единого пособия теперь не будут учитываться подработки несовершеннолетних, а также выплаты за звание "Мать-героиня", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"Теперь при назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также меняются правила назначения пособия самозанятым. Для тех граждан, для которых самозанятость - единственный источник заработка, пособие будет назначаться только в том случае, если годовой доход от самозанятости не превышает два МРОТ. В ведомстве пояснили, что это правило не касается тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода.

В Минтруда напомнили, что с 1 января 2023 года Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам с доходом ниже прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия на каждого ребенка в возрасте до 17 лет составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей или регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, если пособие назначается беременным женщинам.

В ведомстве отметили, что с начала года пособие назначено родителям порядка 10,3 млн детей и 360 тысяч беременных женщин.