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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке от несуществующего комитета РКН

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупредил о мошеннической рассылке фальшивых писем от имени якобы существующего при нем комитета.

"Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от "Комитета информационной и правовой безопасности" при Роскомнадзоре. Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert", - говорится в сообщении ведомства.

"Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru", - отметили в РКН.

В ведомстве попросили пользователей быть бдительными, так как "мошенники не дремлют".

Роскомнадзор
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