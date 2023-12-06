Развитие химической промышленности до 2030 года потребует 2 трлн руб. инвестиций

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Реализация индустриального мегапроекта по развитию химической промышленности потребует 2 трлн рублей инвестиций. Об этом заявил заместитель директора Департамента химической промышленности Минпромторга России Алексей Артемьев в ходе профильного круглого стола в Совете Федерации.

"Была у председателя правительства стратегическая сессия, на которой наши руководители показывали то, что как (индустриальный - ИФ) мегапроект должно родиться в будущем году. Суммарный объем инвестиций, который мы рассчитали как потребность отрасли до 2030 года, составляет 2 трлн рублей. Из них непосредственно расходы федерального бюджета по всем возможным мерам мы оцениваем в районе 500 млрд рублей, то есть одна четверть от совокупных инвестиционных вложений", - сказал он.

В ходе этого же заседания Артемьев отметил, что по итогам 2023 года объем господдержки, оказанный химической отрасли через субсидирование НИОКР, инструменты Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и Фонда развития промышленности, составит порядка 16,5 млрд рублей: "Наша оценка, с учетом того, что еще декабрь должен пройти – 16,5 млрд рублей. Это чуть меньше, чем в прошлом году, но все равно достаточно значительная сумма для отрасли".

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что правительство прорабатывает механизмы долгосрочной поддержки химической отрасли – как минимум до 2030 года. Для преодоления структурных ограничений развития отрасли Минпромторг работает над мерами поддержки, нацеленными на формирование полного цикла производства основных веществ, увеличение рентабельности заводов малотоннажной химии (преференции кластерной инвестиционной платформы), а также на научное, технологическое и кадровое развитие отрасли. Все эти меры будут объединены в комплексный проект импортозамещения критической химической продукции.