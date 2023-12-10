Военные РФ заявили об ударах по местам сбора командиров групп "Катран" и "Омаха"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" вооруженных сил Украины, а также хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Кроме того, сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшана Луганской народной республики, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское Донецкой народной республики", - говорится в сводке Минобороны России.

Российские военные отбили за сутки 13 атак украинских сил, из них восемь - на донецком направлении.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве в воскресенье.

Там сообщили, что нанесено огневое поражение украинским силам в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой народной республики.

В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, на запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

"На херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - сообщили военные.