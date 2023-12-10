Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Военные РФ заявили об ударах по местам сбора командиров групп "Катран" и "Омаха"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" вооруженных сил Украины, а также хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Кроме того, сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшана Луганской народной республики, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское Донецкой народной республики", - говорится в сводке Минобороны России.

Российские военные отбили за сутки 13 атак украинских сил, из них восемь - на донецком направлении.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве в воскресенье.

Там сообщили, что нанесено огневое поражение украинским силам в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой народной республики.

В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, на запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

"На херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - сообщили военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент РФ на следующей неделе посетит один из регионов

Путин отметил, что оборонная промышленность РФ увеличила производство в разы

Нападения в школах и вузах

Замдиректора брянской гимназии отправлена под домашний арест по делу о стрельбе

Бюджет россиян на новогодние подарки в среднем составит 14 300 рублей

Бюджет россиян на новогодние подарки в среднем составит 14 300 рублей

Что произошло за день: суббота, 9 декабря

Еще сотня граждан РФ и членов их семей покинули сектор Газа

Еще сотня граждан РФ и членов их семей покинули сектор Газа
Нападения в школах и вузах

После стрельбы в брянской гимназии арестовали директора охранявшего ее предприятия

Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в "Зарядье"

Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в "Зарядье"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });