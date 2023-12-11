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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Главную новогоднюю елку России спилили в Щелковском округе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - 25-метровая ель, которая в новогодние праздники будет стоять на Соборной площади Кремля, спилена в понедельник в городском округе Щелково Московской области.

"В этом году мы в 24 раз выбираем главную елку страны в Подмосковье. (...). Мы нашли самую замечательную в этом году елку", - сказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолий Кочанов во время торжественной церемонии.

"Миллионам наших людей ель будет дарить ощущение наступающего Нового года, нести тепло, уют в дома. (...) Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья и новогодних чудес", - добавил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Возраст ели составляет 84 года, высота - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего на звание главного новогоднего дерева страны претендовали 30 елок.

Ранее сообщалось, что на Соборную площадь Кремля из Подмосковья ель отправится 13 декабря. По словам Кочанова, ее нарядят 22 декабря.

Подмосковье Москва
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