Главную новогоднюю елку России спилили в Щелковском округе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - 25-метровая ель, которая в новогодние праздники будет стоять на Соборной площади Кремля, спилена в понедельник в городском округе Щелково Московской области.

"В этом году мы в 24 раз выбираем главную елку страны в Подмосковье. (...). Мы нашли самую замечательную в этом году елку", - сказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолий Кочанов во время торжественной церемонии.

"Миллионам наших людей ель будет дарить ощущение наступающего Нового года, нести тепло, уют в дома. (...) Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья и новогодних чудес", - добавил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Возраст ели составляет 84 года, высота - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего на звание главного новогоднего дерева страны претендовали 30 елок.

Ранее сообщалось, что на Соборную площадь Кремля из Подмосковья ель отправится 13 декабря. По словам Кочанова, ее нарядят 22 декабря.