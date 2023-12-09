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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

РСПП планирует участие в разработке экономической части программы Путина

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей намерен участвовать в разработке экономической части программы кандидата в президенты на предстоящих выборах Владимира Путина, сообщил в субботу глава РСПП Александр Шохин.

"Сейчас мы намерены не только участвовать в организации избирательной кампании, но мы как бизнес-сообщество хотели бы участвовать в разработке экономической части программы кандидата в президенты", - сказал Шохин в ходе собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты РФ.

По его словам, союз активно работает над тем, чтобы ключевые вопросы, связанные с инвестиционным, деловым климатом, фискальной политикой, государственный денежно-кредитной политикой, были не только обсуждены на разных площадках, но и были донесены до президента.

"В феврале мы проводим съезд РСПП. Как всегда, мы ждём президента, и мы надеемся, что это будет еще одно свидетельство конструктивного диалога Владимира Владимировича Путина с бизнес-сообществом", - отметил он.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ в минувшую пятницу принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин заявил, что будет баллотироваться на должность главы государства.

Владимир Путин РСПП
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