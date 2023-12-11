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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

ЦИК РФ сможет локально приостанавливать избирательные действия в новых регионах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России по мере подготовки к выборам президента в марте 2024 года может как приостанавливать избирательные действия в некоторых районах четырех новых регионов страны, так и их возобновлять, сообщил на заседании член ЦИК Николай Левичев.

"Упомянутая в проекте постановления статья 10.1 Федерального закона номер 67, во-первых, призывает нас к тому, чтобы мы продолжали находиться в постоянном взаимодействии с Министерством обороны РФ и ФСБ. Во-вторых, она позволяет нам, в случае того или иного развития военно-политической обстановки по мере продвижения к выборам как приостанавливать некоторые избирательные действия в некоторых районах, так и их возобновлять", - сказал он.

"ЦИК в ежедневном режиме 24/7 будет находиться в этом взаимодействии, отслеживать военно-политическую обстановку в разных районах (...). Угроз безопасности жизни и здоровья мы не допустим", - добавил Левичев.

ЦИК после консультаций с ФСБ, Минобороны и руководством Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей принял постановление о том, что в этих регионах президентские выборы пройдут в условиях военного положения. Военное положение там действует с 19 октября 2022 года.

Минобороны ФСБ ЦИК Николай Левичев
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