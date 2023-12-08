Песков назвал мировой новостью решение Путина участвовать в выборах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал мировой новостью решение Владимира Путина снова баллотироваться на президентские выборы и объяснил, что именно Путин возглавил процесс тектонических сдвигов в глобальной политике и экономике. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24".

"То, что Путин согласился баллотироваться, - это действительно мировая новость. Вы видите, что творится в мире, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика", - сказал Песков.

"Эти процессы начались, они необратимы. Россия играет очень важную роль", - добавил он.

По его словам, "Россия открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые желают этого и готовы к этому".

"Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - добавил он.

Владимир Путин сообщил, что решил участвовать в президентских выборах в марте, 8 декабря после церемонии награждения Героев России, в беседе с награжденными и гостями.

Песков затем сказал, что нюансы, связанные с выдвижением Путина, еще не определены. Он также выразил уверенность, что предстоящая электоральная кампания станет объектом нападок со стороны Запада.