Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Песков назвал мировой новостью решение Путина участвовать в выборах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал мировой новостью решение Владимира Путина снова баллотироваться на президентские выборы и объяснил, что именно Путин возглавил процесс тектонических сдвигов в глобальной политике и экономике. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24".

"То, что Путин согласился баллотироваться, - это действительно мировая новость. Вы видите, что творится в мире, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика", - сказал Песков.

"Эти процессы начались, они необратимы. Россия играет очень важную роль", - добавил он.

По его словам, "Россия открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые желают этого и готовы к этому".

"Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - добавил он.

Владимир Путин сообщил, что решил участвовать в президентских выборах в марте, 8 декабря после церемонии награждения Героев России, в беседе с награжденными и гостями.

Песков затем сказал, что нюансы, связанные с выдвижением Путина, еще не определены. Он также выразил уверенность, что предстоящая электоральная кампания станет объектом нападок со стороны Запада.

Владимир Путин Дмитрий Песков Запад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Потребление энергомощности в России в пятницу обновило исторический максимум

Ожидается участие Путина в съезде "Единой России"

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Telegram оштрафован на 1 млн рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Аналитики ФГ "Финам" ожидают скорой сделки по уходу Danone из России

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе

Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе
Выставка-форум "Россия"

Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });