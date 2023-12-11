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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Грузооборот морских портов России в январе-ноябре вырос на 5,7%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 811,9 млн тонн, сообщает Росморречфлот.

Объем перевалки сухих грузов составил 413 млн тонн (+11,9% к январю-ноябрю 2022 г.), наливных грузов - 398,9 млн тонн (-0,1%).

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна показал сокращение на уровне статистической погрешности (-0,4%), составив 89,6 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 28,7 млн тонн (+7%), наливных грузов - 60,9 млн тонн (-3,5%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос за отчетный период на 1,4% до 228,3 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 103,9 млн тонн (+17,6%), наливных грузов - 124,4 млн тонн (-9%).

"Сохранил лидирующую позицию флагман портовой отрасли России Азово-Черноморский бассейн. Несмотря на многодневный шторм, парализовавший судоходство в бассейне в конце ноября, грузооборот его морских портов показал сбалансированный рост на 12,2% и составил 267,5 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов прибавил 19,3%, до 130,3 млн тонн, наливных грузов - вырос на 6,2%, до 137,2 млн тонн", - отмечается в сообщении федерального агентства.

Двузначные темпы роста с марта уходящего года сохраняет грузооборот морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Перевалка в каспийских портах выросла на 33,4% - до 7,2 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 4,6 млн тонн (рост в 1,6 раза), наливных грузов - 2,6 млн тонн (-0,3%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,7% - до 219,3 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 145,5 млн тонн (+2,5%), наливных грузов - 73,8 млн тонн (+9,3%).

Росморречфлот
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