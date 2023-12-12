Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Иркутске

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара в Иркутске, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале во вторник.

"Вчера поздно вечером в Иркутске произошел пожар, на котором погибли три человека, в том числе ребенок, 9-летний мальчик, еще два ребенка пострадали", - написал Кобзев.

По информации старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС Сергея Корниенко, пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в понедельник вечером.