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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Иркутске

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара в Иркутске, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале во вторник.

"Вчера поздно вечером в Иркутске произошел пожар, на котором погибли три человека, в том числе ребенок, 9-летний мальчик, еще два ребенка пострадали", - написал Кобзев.

По информации старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС Сергея Корниенко, пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в понедельник вечером.

Игорь Кобзев Иркутск
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