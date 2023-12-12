Мощный метеорный поток ожидается в ночь на 14 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Звездопад Геминиды, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, достигнет максимума в ночь на 14 декабря, сообщается на сайте Московского планетария.

"В ночь с 13 на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы. Прогнозируется 150 метеоров в час! Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России. В 2023 году условия наблюдения Геминид - благоприятны", - говорится в сообщении.

Геминиды получили свое название от созвездия Близнецы (Gemini), в котором расположен радиант потока (область вылета метеоров), уточняется на сайте планетария.

"В декабре созвездие Близнецы хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи", - говорится в сообщении.

Метеоры Геминид в период активности могут падать очень часто, поэтому наблюдать их лучше на темном небе, незасвеченном городскими огнями. Луна близка к новолунию и не помешает наблюдению метеоров, уточняется на сайте Московского планетария.

