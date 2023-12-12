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Аэропорт Воркуты перейдет в федеральную собственность в IV квартале 2024 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Воркуты согласно утвержденным изменениям стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года должен перейти в федеральную собственность в IV квартале 2024 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Ответственными исполнителями в распоряжении обозначены правительство Республики Коми, Минтранс РФ, Росавиация и ФКП "Аэропорты Красноярья".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года поручил включить в программу социально-экономического развития Республики Коми возможность передачи в федеральную собственность аэропорта Воркуты, а также мероприятия, направленные на обеспечение устойчивой деятельности АО "Комиавиатранс".

Глава Коми Владимир Уйба в 2021 году просил Путина выделить деньги на содержание АО "Комиавиатранс" и региональных аэропортовых комплексов.

Тогда же Уйба предлагал передать аэродром совместного базирования в Воркуте в федеральную собственность. "ВПП там открыта в конце 1960 годов, сейчас ей необходима реконструкция. За счет средств бюджета региона ее (реконструкцию - ИФ) провести невозможно", - говорил глава региона.

АО "Комиавиатранс" находится в собственности республики. Компания занимается авиаперевозками и включает в свой состав аэропорты Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты, Печоры, Вуктыла, Усть-Цильмы и Инты. Основной объем авиационных работ "Комиавиатранс" выполняет в Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

ФКП "Аэропорты Красноярья" создано в апреле 2012 года, базируется на территории аэропорта "Черемшанка" (Красноярск). В настоящее время у федерального казенного предприятия – 11 филиалов: аэропорты Бор (Подкаменная Тунгуска), Диксон, Тура, Байкит, Ванавара, Хатанга, Енисейск, Кодинск, Мотыгино, Северо-Енисейск и Туруханск.

Воркута
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