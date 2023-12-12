Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения при обработке биометрии

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за незаконную обработку персональных биометрических данных, сообщается на официальном портале правовой информации.

Ответственность для гражданина за обработку и размещение персональных биометрических данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Штраф для граждан за повторное подобное нарушение составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ответственность за подобные нарушения составит для должностных лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей; за повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн рублей, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Закон дополняет КоАП РФ отдельной статьей 13.11.3 с установлением ответственности за размещение, обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством РФ требований.

Это повлечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., на юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.