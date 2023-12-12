Главы ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей введены в состав Госсовета РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин своими указами внес изменения в состав Государственного совета России и президиума Госсовета.

В соответствии с указом, опубликованным на портале правовой информации, в новый состав Госсовета вошли главы Луганской и Донецкой народных республик, губернаторы Херсонской и Запорожской областей, а также глава Красноярска, глава администрации Мурманска, губернаторы Чукотского автономного округа, Смоленской и Омской областей.

В составе Госсовета также сохранили свои места губернаторы Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области, Пермского края, Воронежской, Магаданской, Амурской и Костромской областей.

В свою очередь другим указом президента в состав президиума Госсовета включены губернаторы Белгородской, Амурской, Кировской, Мурманской и Курганской областей, губернаторы Краснодарского и Красноярского краев, глава Ингушетии, глава администрации Мурманска и вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Указы от 12 декабря вступают в силу со дня подписания.