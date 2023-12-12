В подмосковной Ивантеевке загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. метров

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В подмосковной Ивантеевке горит складское помещение на площади 2,8 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС России во вторник.

"Сообщение о пожаре по адресу: г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1. Установлено, что происходит загорание в отдельно стоящем складском здании. Площадь пожара составляет 2,8 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании обрушилась кровля. К тушению привлечены более 60 человек и 24 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.