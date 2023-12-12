Военно-Грузинскую дорогу второй раз за сутки закрыли для грузовиков

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Непогода спровоцировала приостановку движения грузовиков по Военно-Грузинской дороге, ведущей из России в Грузию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 21:00 по московскому времени 12 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды закрывали 12 декабря с 6:45 до в 13:15 по московскому времени.