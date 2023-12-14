Путин заявил, что армия РФ улучшает свое положение по всей линии соприкосновения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

"Практически все находятся в активной стадии действий. На всем протяжении (линии соприкосновения) идет улучшение положения наших войск", - подчеркнул он.