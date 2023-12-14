Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Карачаево-Черкесии
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за высокой лавинной опасности в горах на высоте более 2500 метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Угроза схода снежных лавин сохранится 15-17 декабря, говорится в сообщении.
Отмечается, что снежные лавины могут стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждениями зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры.