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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в России с 1 января обнулятся

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2024 года снизится с текущих $24,7 за тонну до нуля, сообщается в информации Минфина.

Пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла также понизятся до $0,0. Обнулятся также пошлины на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта) и на кокс.

Обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с 2024 года было запланировано в рамках завершения налогового маневра.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $1,6, пошлина на чистые фракции СУГ - $1,4.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2023 года составила $66,12 за баррель, или $482,7 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период - $78,89.

Urals Минфин Brent
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