Минобороны РФ сообщило об отражении 19 атак ВСУ на двух направлениях

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили на купянском и донецком направлениях 19 атак украинской армии, сообщает Министерство обороны РФ в понедельник.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"".

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка (ДНР). Кроме того, ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка (ДНР).

"Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация" и три гаубицы Д-30", - говорится в пресс-релизе.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино (ЛНР). Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana 2, информирует Минобороны России.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР).

Потери противника составили до 90 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сказано в сообщении.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Кроме того, нанесли огневое поражения скоплениям живой силы 33-й, 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации суточные потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б", сообщает ведомство.

Российские военные за сутки перехватили 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области, а также два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, поражен украинский командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР), а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9861 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14165 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7382 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16437 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.