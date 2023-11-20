Минпромторг предлагает вывести целлюлозно-бумажную продукцию из-под курсовой пошлины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Целлюлозно-бумажная промышленность РФ должна быть освобождена от экспортной пошлины, привязанной к курсу доллара, которая сейчас составляет 7%. С таким предложением в понедельник выступил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Мы подготовили, и я, наверное, сегодня подпишу внос в Минэкономразвития документов, которые просят с целлюлозно-бумажной промышленности снять 7%-ю вывозную экспортную пошлину по одной простой причине: мы и так теряем внешние рынки", - сказал он, выступая в ходе заседания совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

По мнению Бочарова, сохранение "курсовой" пошлины в отношении целлюлозно-бумажной отрасли чревато формированием убытков, потерей экспортных рынков и снижением эффективности вложенных инвестиций.

"Это единственный устойчивый рынок. Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас семью процентами – это не только нанести ей десятимиллиардный убыток, это значит отдать рынок Бразилии, Северной Канаде, через глубоководные порты Юго-Востоку, Китаю", - отметил чиновник.

"Нам нужно, чтобы те отложенные инвестиции, которые сейчас будут произведены, в том числе в Китай как производителя оборудования, комплектующих, химии и покупателя, были направлены на развитие, а не на компенсацию понесенных потерь", - добавил он.

"Мы сжигаем десятирублевую бумажку в перспективе для того, чтобы сейчас выиграть пять копеек. Невыгодно, по-моему", - резюмировал доводы министерства Бочаров.

Замглавы Минпромторга обратился к представителям Совфеда и депутатам с просьбой поддержать предложение об освобождении ЦБП от курсовой пошлины, "хотя понятно, что другие отрасли будут тоже, конечно, просить о снижении этой вывозной пошлины".

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ – 4,5%, при 90-95 руб./$ – 5,5%, при 95 руб. /$ и более – 7%.