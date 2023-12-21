Одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина стал Артем Жога

Двое других - актер Владимир Машков и врач Марьяна Лысенко

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сопредседателями предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина стали художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков, спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса". Штаб начал работу в Гостином дворе 21 декабря в 10:00.

"Первый этап - мы должны собрать подписи, сейчас мы разбираемся в этой непростой работе", - сказал Машков .

Лысенко сообщила журналистам, что сбор подписей в поддержку кандидата в президенты начнется 23 декабря и продолжится до конца января.

"Самое главное, соблюсти правильность и законность всех этих мероприятий. Соответственно, сформулировать все эти списки, передать в центральный штаб. Штаб готов работать не покладая рук. График работы с 9 до 22 часов, без выходных и без праздников", - подчеркнул Жога.

20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на президентских выборах в 2024 году. 16 декабря инициативная группа избирателей поддержала его кандидатуру в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах.

8 декабря действующий президент заявил, что пойдет на выборы в марте 2024 года после церемонии награждения Героев России. С просьбой пойти на выборы к Путину обратился Артем Жога, отец Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, член наблюдательного совета государственного фонда "Защитники Отечества".

Член ЦИК Константин Мазуревский 18 декабря сообщил, что комиссия приняла у действующего президента документы, которые требуются для выдвижения на предстоящих выборах главы государства.