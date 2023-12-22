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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Кремле не знают о заявлениях Уилана с опасениями по поводу его безопасности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле ничего не известно об интервью заключенного Пола Уилана, в котором тот пожаловался на угрозы его безопасности.

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На просьбу журналистов прокомментировать заявление Уилана в интервью CNN о том, что он беспокоится за свою безопасность, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, нам неизвестно об этом. Я ничего не могу сказать на этот счет".

Песков отметил, что не обладает информацией об этом интервью.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Дмитрий Песков Пол Уилан
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