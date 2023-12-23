Что произошло за день: суббота, 23 декабря

Результаты съездов КПРФ и "Справедливой России - За Правду", отказ Явлинского от участия в выборах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты РФ. Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты.

- Съезд "Справедливой России - За Правду" поддержал участие Владимира Путина в выборах. Председатель партии Сергей Миронов заранее анонсировал это решение.

- Григорий Явлинский решил не участвовать в выборах президента России, сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

- Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ достигло 29 человек.

- Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на мост в Белгородской области. В момент происшествия на мосту велись ремонтные работы.

- Житель курского села Алексеевка погиб при обстреле ВСУ.

- В Москве на следующей неделе ночью будет от минус 5 до минус 3 градусов, днем - от минус 3 до ноля. Небольшой снег и температура от минус 4 до ноля ожидаются в столице 31 декабря, но прогноз еще может поменяться. заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Аделия Петросян завоевала золото чемпионата России в Челябинске в женском одиночном катании. Второе место заняла Софья Муравьева, третьей стала олимпийская чемпионка Камила Валиева.