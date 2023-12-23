Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Что произошло за день: суббота, 23 декабря

Результаты съездов КПРФ и "Справедливой России - За Правду", отказ Явлинского от участия в выборах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты РФ. Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты.

- Съезд "Справедливой России - За Правду" поддержал участие Владимира Путина в выборах. Председатель партии Сергей Миронов заранее анонсировал это решение.

- Григорий Явлинский решил не участвовать в выборах президента России, сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

- Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ достигло 29 человек.

- Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на мост в Белгородской области. В момент происшествия на мосту велись ремонтные работы.

- Житель курского села Алексеевка погиб при обстреле ВСУ.

- В Москве на следующей неделе ночью будет от минус 5 до минус 3 градусов, днем - от минус 3 до ноля. Небольшой снег и температура от минус 4 до ноля ожидаются в столице 31 декабря, но прогноз еще может поменяться. заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Аделия Петросян завоевала золото чемпионата России в Челябинске в женском одиночном катании. Второе место заняла Софья Муравьева, третьей стала олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц

Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области достигло пяти

Явлинский отказался от участия в президентских выборах

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Три человека получили ранения при атаке дрона в Белгородской области

Житель курского села погиб от обстрела ВСУ

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Восточный

Претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ стало уже 29

Девятнадцать авиарейсов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Девятнадцать авиарейсов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Движение по Крымскому мосту остановлено

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });