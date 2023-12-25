Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличит частоту рейсов из Москвы в 26 городов России, сообщила пресс-служба перевозчика.

Дополнительные рейсы под кодом SU (выполняются "Аэрофлотом" и дочерней "Россией") вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года по следующим направлениям: Минеральные Воды (24 рейса), Сочи (19), Санкт-Петербург (17), Ставрополь (13), Казань (12), Самара (12), Ижевск (11), Магнитогорск (9), Новокузнецк (9), Оренбург (8), Горно-Алтайск (8), Новый Уренгой (6), Орск (6), Уфа (5), Челябинск (5), Кемерово (5), Омск (4), Ханты-Мансийск (3) Нижневартовск (3), Пермь (2).

Помимо этого , 44 дополнительных рейса будет выполнено из Москвы в Калининград и 42 - в города Дальнего Востока.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистые продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

Чистые продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар

Два человека пострадали в результате происшествия в многоквартирном доме в Сочи

Что произошло за день: воскресенье, 24 декабря

"Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента РФ

"Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента РФ

"Новые люди" и "Партия роста" выдвинут единого кандидата на выборы президента

Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи

Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи

Более 20 рейсов задерживают в аэропортах городов Сибири из-за непогоды

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });