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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

В районе порта в Феодосии перекрыли движение автотранспорта

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Феодосии на двух улицах в районе морского порта остановлено движение после ночной атаки ВСУ, сообщил телеграм-канал правительства Крыма.

Перекрыты улицы Десантников и Красноармейская. В связи с этим также изменены маршруты нескольких городских автобусов и расписание их движения, интервалы между рейсами могут быть увеличены.

Кроме того, по техническим причинам 26 декабря все поезда из Феодосии будут отправляться не с железнодорожного вокзала, который расположен в районе морпорта, а со станции Айвазовская примерно в четырех километрах от него. Телеграм-канал Крымской железной дороги уточняет, что со станции Айвазовская отправятся поезда № 7110 Феодосия - Джанкой и № 6750 Феодосия - Джанкой.

В Феодосии до конца года прекращает работу центр "Мои Документы" на улице Горького, 13 (район морпорта), а для выдачи готовых документы будет работать мобильный офис МФЦ, сообщила пресс-служба МФЦ Крыма.

Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке со стороны ВСУ в районе Феодосии, после чего была оцеплена территория морского порта. На месте произошел пожар, который после 4 часов утра был локализован.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Джанкой Крым Сергей Аксенов Феодосия
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