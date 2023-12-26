Один человек погиб и двое ранены при атаке на порт Феодосии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки на порт в Феодосии на востоке Крыма в ночь на вторник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены", - сказал Аксенов журналистам во вторник.

Глава Крыма уточнил, что повреждения получили шесть зданий - в основном, выбиты окна.

"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", - уточнил Аксенов.

Как сообщалась, порт Феодосии подвергся атаке в ночь на вторник. По словам главы Крыма, около 4:15прекратилась детонация, пожар локализовали. Власти решили отселить жителей нескольких домов.