Аэропорт Казани планирует в 2024-26 гг. построить новый терминал

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Казань" в рамках реализации нового мастер-плана развития заказал государственному институту "Аэропроект" (Москва, подчиняется Росавиации) разработку проекта реконструкции аэропорта. Об этом сообщил глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Казани во вторник.

"Сегодня генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов объявил на совещании, что победителем (тендера - ИФ) определен московский "Аэропроект", и у него на субподряде будут работать "Казанский Гипронииавиапром", в части, наверное, "Татинвестгражданпроект" и другие наши (татарстанские - ИФ) институты", - сказал Ханифов.

Открытый конкурс на разработку проекта реконструкции аэропорт Казани объявил 1 декабря со стартовой ценой 668,9 млн рублей. Сведения об участниках и победителе конкурса на сайте госзакупок пока отсутствуют.

Согласно техзаданию конкурса, победитель должен разработать проект реконструкции, предусматривающий строительство здания нового аэровокзального комплекса и реконструкцию перрона на 29 мест стоянки самолетов с последующим расширением перрона на 10 мест стоянки, в том числе для широкофюзеляжных судов. Объекты предполагается построить в 2024-2026 годах.

Обновленная аэровокзальная инфраструктура должна обеспечивать перевозку 6,5 млн пассажиров в год. Новый аэровокзальный комплекс должен иметь пропускную способность 3 тыс. пассажиров в час: 2,4 тыс. пассажиров на внутренних и 600 пассажиров на международных линиях.

Чтобы ускорить процесс, подготовительные геофизические, геологические и экологические изыскания были начаты заранее, их результаты будут готовы в январе 2024 года, сообщил Ханифов.

Конкурс на разработку мастер-плана по развитию аэропорта Казани до 2050 года выиграла в феврале 2021 года инжиниринговая компания Netherlands Airport Consultants (NACO). По условиям конкурса, документ должен был включать концепцию увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса и грузового терминала, оценку перспектив развития аэродромной инфраструктуры с учетом оптимальных решений по функциональному зонированию и планировочной структуре, а также концепцию развития прилегающей к аэропорту территории, включая выставочный центр "Казань Экспо".

В декабре 2022 года готовый мастер-план был представлен главе Татарстана Рустаму Минниханову и членам совета директоров аэропорта Казани. Пресс-служба аэропорта сообщала тогда, что мастер-план предусматривает три этапа развития аэропорта – до 2030, 2040 и 2050 годов – и предполагает строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновления всей сопутствующей инфраструктуры.

В 2024 году аэропорт Казани должен начать строительство нового терминала, говорил Минниханов в ежегодном послании депутатам парламента Татарстана в сентябре 2023 года.

Аэропорт Казани в настоящее время имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

По данным реестра эксплуатантов и воздушных судов на 20 октября 2023 года, размещенным на сайте Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Тулпар Эйр", также в аэропорту базируется авиакомпания "Казанское авиапредприятие".

Институт "Аэропроект" – головная организация Росавиации в области развития наземной инфраструктуры гражданской авиации. Практически все аэропорты бывшего СССР и некоторых стран дальнего зарубежья построены по проектам института, говорится на его сайте.