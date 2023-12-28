Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Мэр Новосибирска коммунист Локоть уйдет в отставку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть уходит в отставку, сообщил секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

"Да, действительно, Анатолий Локоть уходит в отставку, это связано с приближающимся окончанием срока его пятилетних полномочий", - сказал Ющенко "Интерфаксу".

Он отметил, что на посту мэра Новосибирска Локоть пробыл два срока, "получил уникальный управленческий опыт, который пригодится на его новой работе". По словам Ющенко, пост, который в ближайшее время, как ожидается, займет Локоть, связан с решением общегосударственных задач.

"В партии высоко ценят опыт Анатолия Локотя, он очень востребован с учётом сегодняшних вызовов. О новом месте его работы будет сообщено позже", - сказал секретарь ЦК.

Ранее в этот день о скорой отставке мэра сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я подержал это решение", - сказал он и добавил, что обязанности мэра на праздники будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов.

В апреле 2023 года Совет депутатов Новосибирска одобрил отмену прямых выборов мэра. В соответствии с законом, в 2024 году мэр Новосибирска будет избираться Советом депутатов города из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Закон начнет действовать после окончания срока полномочий Локотя.

Впервые мэром Новосибирска Локоть был избран на досрочных выборах в апреле 2014 года.

Андрей Травников Анатолий Локоть КПРФ Новосибирск Новосибирская область Александр Ющенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация одобрила планер SJ-100, модифицированный под российские системы

Росавиация одобрила планер SJ-100, модифицированный под российские системы

Путину доложили об увеличении производства танков в семь раз

Открыто движение по первому участку северного обхода Твери на трассе "Нева"

Открыто движение по первому участку северного обхода Твери на трассе "Нева"

Космонавт Гребенкин признан годным к полету в космос на Crew Dragon

Закупки зерна в госфонд РФ в четверг составили 19 тыс. тонн

Закупки зерна в госфонд РФ в четверг составили 19 тыс. тонн

Самолет МС-21 получил одобрение на полеты с максимальным числом пассажиров

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента РФ

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента РФ

Девять кандидатов от партий намерены участвовать в выборах президента РФ

Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Более 180 операторов связи в РФ нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"

Более 180 операторов связи в РФ нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });