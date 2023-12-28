Мэр Новосибирска коммунист Локоть уйдет в отставку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть уходит в отставку, сообщил секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

"Да, действительно, Анатолий Локоть уходит в отставку, это связано с приближающимся окончанием срока его пятилетних полномочий", - сказал Ющенко "Интерфаксу".

Он отметил, что на посту мэра Новосибирска Локоть пробыл два срока, "получил уникальный управленческий опыт, который пригодится на его новой работе". По словам Ющенко, пост, который в ближайшее время, как ожидается, займет Локоть, связан с решением общегосударственных задач.

"В партии высоко ценят опыт Анатолия Локотя, он очень востребован с учётом сегодняшних вызовов. О новом месте его работы будет сообщено позже", - сказал секретарь ЦК.

Ранее в этот день о скорой отставке мэра сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я подержал это решение", - сказал он и добавил, что обязанности мэра на праздники будет исполнять вице-мэр Олег Клемешов.

В апреле 2023 года Совет депутатов Новосибирска одобрил отмену прямых выборов мэра. В соответствии с законом, в 2024 году мэр Новосибирска будет избираться Советом депутатов города из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Закон начнет действовать после окончания срока полномочий Локотя.

Впервые мэром Новосибирска Локоть был избран на досрочных выборах в апреле 2014 года.