Суд арестовал до конца февраля обвиняемого в убийстве Легойды-старшего

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Суд отправил под арест до конца февраля мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды, сообщила в субботу прокуратура Подмосковья.

"С учетом позиции Видновской городской прокуратуры суд заключил под стражу до 29 февраля 2024 года ранее судимого 26-летнего жителя Брянской области, обвиняемого в убийстве пожилого мужчины", - сказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина признал себя виновным в преступлении.

Как сообщалось, тело 90-летнего Легойды было обнаружено накануне рядом с СНТ Мещерино-Чурилково Ленинского городского округа. По "горячим следам" полицейские задержали 26-летнего местного жителя. По данным СКР, мужчина напал на Легойду с целью завладения его деньгами - после убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей. Часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого.

Ему предъявлено обвинение в убийстве, использовании заведомо подложного документа и разбое (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ).