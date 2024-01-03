Подстанция повреждена в курском Железногорске при атаке ВСУ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке с украинской стороны территории Железногорского района.

"В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Идёт подключение по резервной схеме", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Также, по его информации, в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел прорыв теплотрассы.

"Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона. Последствия атаки устраняются", - сообщил губернатор.