Четыре человека пострадали в воронежском селе при нештатном сходе авиабоеприпаса

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при нештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС над территорией села Петропавловка Острогожского района Воронежской области, который произошел накануне, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По результатам проведенного обследования, решено заново построить девять домов. Также повреждения получили пять легковых автомобилей, трактор, хозпостройки.

Кроме того, в результате инцидента повреждены здания поселковой администрации, дом культуры и местная школа, где учатся 32 ребенка.

В минувший вторник о нештатном сходе авиационного боеприпаса с самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области сообщило Минобороны РФ и губернатор региона Александр Гусев.