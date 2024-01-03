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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Режим ЧС введен в воронежском селе после нештатного схода авиабоеприпаса

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в селе Петропавловка Острогожского района, где накануне произошел нештатный сход боеприпаса с самолета ВКС, сообщила пресс-служба облправительства.

"3 января по поручению губернатора Александра Гусева в поселке Петропавловка Острогожского района, где после аварийного схода боеприпаса введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полностью разрушены восемь домов, десятки получили повреждения.

В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 – остались у родственников (при необходимости им предоставят места в пункте временного размещения), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу райадминистрации Сергея Хорошилова.

"Возведем равные по площади здания, но главное – сделаем все оперативно и качественно. Поручил привлечь строителей со всего региона. Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе) и отстроим или также компенсируем разрушенные хозпостройки. В тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады", - приводятся в сообщении слова главы региона.

В селе продолжится подомовой обход для восстановления утраченных документов и получения согласий на снос разрушенных и возведение новых объектов.

Как сообщалось, в результате нештатного сброса авиабоеприпаса в селе пострадали четыре человека. Кроме жилых домов повреждения получили здания поселковой администрации, дом культуры и местная школа, где учатся 32 ребенка.

В минувший вторник о нештатном сходе авиационного боеприпаса с самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области сообщило Минобороны РФ и губернатор региона Александр Гусев.

Воронежская область
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