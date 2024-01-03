Подача тепла и света возобновлена в Железногорске

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после временного отключения подстанции в Железногорском районе восстановлена подача тепла и света.

"Котлы уже запущены и в ближайшие часы тепло начнет поступать в дома", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По данным властей, без электричества сейчас остаются 8 многоквартирных домов. "Ведутся работы по подключению домов к резервному источнику электроснабжения", - сообщил Старовойт.

Как сообщалось, подстанцию в Железногорске отключили для безопасной организации восстановительных работ.

Ранее Старовойт сообщил об атаке со стороны Украины территории Железногорского района и частичном отключении в связи с этим тепло- и электроснабжения.

Население Железногорска составляет почти 100 тыс. человек.

В среду температура воздуха в городе 18 градусов мороза.