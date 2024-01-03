В Ленинградской области 250 домов остались без отопления в 25-градусные морозы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Коммунальная авария оставила без отопления дома в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ в среду.

Со ссылкой на информацию в медиа ведомство сообщает, что в 250 домах в Иннолово нет электричества, воды и отопления. Аналогичная ситуация в доме на улице Березовой в Сертолово, причем там тепла нет якобы третьи сутки.

"Представители местных органов власти не принимают оперативных мер к устранению аварии", - приводит СКР жалобы местных жителей.

Управление ведомства по Ленинградской области организовало доследственные проверки. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе доследственных проверок.

Проверки также начали прокуратуры Ломоносовского и Всеволожского районов.

Накануне комитет по ТЭК Ленинградской области сообщил об отключениях электроэнергии "в ряде коттеджных поселков, СНТ и населенных пунктов" из-за того, что "пиковые нагрузки значительно превысили разрешенные и пропускную способность электросетевой инфраструктуры".

Восстановительные бригады приступили к работам, а жителей просят максимально снизить нагрузку на сети и отключить декоративную подсветку домов и участков, вспомогательные хозпостройки и бытовые приборы, которые не обеспечивают безопасность жизнедеятельности.

Согласно открытым данным, в среду в Иннолово и Сертолово минус 25 градусов и ниже.