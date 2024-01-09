Почти 170 случаев утечек персональных данных россиян зафиксированы в 2023 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) зафиксировал около 170 утечек персональных данных в прошлом году против чуть более 140 годом ранее, при этом в открытый доступ попали в два раза меньше записей о россиянах, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей", - заявили в ведомстве во вторник.

В РКН уточнили, что суды рассмотрели 87 составленных ведомством протоколов по факту утечек персональных данных и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 млн руб.

По итогам 2022 года в РКН сообщали, что зафиксировал более 140 случаев утечек персональных данных, в результате которых в сеть попали около 600 млн записей о гражданах. Тогда в ведомстве отметили резкий рост количества утечек после начала СВО. В то же время, по оценке "Лаборатории Касперского", за 2022 год в сеть могли попасть более 1,5 млрд записей о россиянах.

В 2021 году РКН зафиксировал всего четыре крупные утечки, в ходе которых в открытый доступ попали 2,7 млн записей.