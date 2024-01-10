Путин впервые прилетел на Чукотку

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду посещает столицу Чукотского автономного округа – Анадырь.

Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку впервые за годы своего президентства.

У президента запланированы встреча с местными жителями и посещение тепличного комплекса, выстроенного на вечной мерзлоте с применением инновационных технологий.

В столице Чукотки, которая считается регионом с экстремальным климатом, стоит достаточно умеренный для января мороз – около минус 30 градусов.