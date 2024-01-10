Поездка Путина в Якутию отменилась

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Анадыря Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отменил поездку в Якутию: там не может сесть самолет.

"Вот я собирался сейчас в Якутию лететь. Там самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Ну, я съезжу все равно, но вот - конкретный сбой из-за транспортной (схемы -ИФ)", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря в среду.

Как сообщалось ранее, Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку впервые за годы своего президентства.