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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Поездка Путина в Якутию отменилась

Поездка Путина в Якутию отменилась
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Анадыря
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отменил поездку в Якутию: там не может сесть самолет.

"Вот я собирался сейчас в Якутию лететь. Там самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Ну, я съезжу все равно, но вот - конкретный сбой из-за транспортной (схемы -ИФ)", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря в среду.

Как сообщалось ранее, Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку впервые за годы своего президентства.

Владимир Путин Якутия
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