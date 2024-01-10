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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Климовске тепло вернут во все социальные объекты в течение пяти дней

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Все социальные объекты микрорайона Климовск города Подольск, оставшиеся без тепла из-за аварии на котельной патронного завода, будут подключены к отоплению в течение пяти дней, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Важно как можно скорее дать отопление в школы, сады и больницы, чтобы не тормозить учебный процесс и обеспечить надлежащие условия для пациентов. Завершили работы на подстанции скорой помощи и приступили к подключению поликлиники - здесь уже готово взрослое отделение, тепло есть. Сейчас занимаемся детским отделением", - отметил он.

По его словам, под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. В четверг на них начнут работать 30 бригад и в течение пяти дней все объекты будут подключены к отоплению.

Днем ранее Воробьев говорил, что в среду 10 января пройдут тестовые запуски подачи тепла в детские сады и школы.

Утром 10 января губернатор сказал, что к этому моменту из 176 жилых домов в Климовске тепло вернули в 146, но в семи домах отопление снова отключили из-за утечек.

Масштабное отключение отопления в Климовске произошло 4 января из-за аварии на частной котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ). Отключенные от тепла школы должны начать третью четверть дистанционно. Часть детей из пострадавших домов переселили в детские лагеря. Котельную решили передать муниципалитету, а патронный завод - национализировать.

Воробьев 9 января заявил, что на то, чтобы наладить работу системы отопления в Климовске потребуются миллиарды рублей.

Андрей Воробьев Климовск Подольск Московская область КСПЗ
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