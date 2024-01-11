Теплоснабжение ряда жилых домов и соцобъектов восстановили в Саратове

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты устранили последствия аварии на ТЭЦ в Заводском районе Саратова, которая привела к снижению подачи тепла в дома и ряд социальных объектов, сообщает телеграм-канал мэрии в четверг.

"Авария на ТЭЦ-2 полностью ликвидирована. К настоящему моменту температура теплоносителя составляет 62 градуса. В течение двух часов параметры будут полностью восстановлены и достигнут 85-90 градусов", - говорится в сообщении.

Администрация района продолжает мониторить ситуацию с подачей тепла в многоквартирные дома, чтобы при необходимости организовать регулировку внутридомовых сетей.

Накануне в Заводском районе на ТЭЦ-2 произошла авария, из-за которой были понижены параметры отопления в 652 домах и 100 объектах социальной сферы. В 20:00 было выявлено новое повреждение, потребовавшее дополнительных ремонтных работ.

Температура в Саратове опустилась до минус 23 градусов.

В школах города из-за сильных морозов отменены занятия для младшеклассников.