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В Климовске в школах и детских садах начнут топить в среду

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В микрорайоне Климовск в Подольске отопление подадут во все жилые дома до утра 10 января, в среду также начнутся тестовые запуски подачи тепла в детские сады и школы, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На момент интервью, по его словам, подача тепла возобновилась в 122 дома их 173.

"Сейчас специалисты запускают третий котел, он был сломан", - сказал губернатор.

Он добавил, что идет процедура передачи котельной в муниципальную собственность. Таким образом, объект в скором времени может быть включен в программу модернизации.

Для восстановления системы теплоснабжения микрорайона Климовск потребуется много денег, отметил губернатор.

"Еще раз повторю, мы отсюда не уйдем, мы должны все довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств - миллиарды рублей, которые мы должны проинвестировать, чтобы стабилизировать здесь ситуацию", - сказал он.

4 января из-за аварии на частной котельной, находящейся на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома. По факту возбуждено уголовное дело. Котельную решили передать муниципалитету, завод - вернуть в собственность государства.

Андрей Воробьев Климовск Подольск Московская область
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