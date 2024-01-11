Музей Суворова в Новгородской области остался без света из-за непогоды

11 и 12 января музей будет закрыт

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Новгородской области снегопад и порывистый ветер вызвали обрывы линий и обесточили Музей Александра Суворова в селе Кончанско-Суворовское, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, филиалом которого является Суворовский музей.

"Из-за отсутствия света музей закрыли на 11-12 января", - сказал собеседник.

Энергетики продолжают ремонтировать линии, когда работы закончатся, неясно.

По последним данным местных властей, в регионе днем были обесточены 595 деревень с населением около 10,7 тысячи человек. Последствия аварий ликвидируют два десятка ремонтных бригад из Архангельской, Вологодской, Псковской областей, а также из Карелии.

Имение генералиссимуса в Новгородской области - единственное сохранившееся в России. Здесь в 1797-1799 годах по распоряжению императора Павла I Суворов отбывал ссылку, из которой отправился в знаменитый Альпийский поход.

Музей в усадьбе открылся 25 октября 1942 года. Постройки многократно реставрировались. В фондах музея хранятся более 3 тысяч раритетов. Ежегодно усадьбу посещают более 8 тысяч туристов.