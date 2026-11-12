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Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась

Она продлилась около 2,5 часов

Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась
Владимир Путин во время встречи со специальными посланниками США Джаредом Кушнером (справа) и Стивом Уиткоффом (в центре) в Кремле
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Встреча главы российского государства Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле завершилась, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча продлилась около 2,5 часов. Она состоялась на следующий день после окончания трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

В переговорах в Кремле принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В ходе встречи с американскими переговорщиками Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо; вероятное присутствие зарубежных войск является угрозой национальной безопасности России.

Президент РФ также сказал, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был длительным: "Я это не только подтверждаю, мне бы хотелось, чтобы он был вечен".

По словам главы государства, Россия хотела бы, чтобы американская сторона поработала с Европой, чтобы они определились, чего хотят - мира или войны на Украине.

Кроме того, Путин предложил перенести успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках на ситуацию в Константиновке, Россия обеспечит безопасность - нужно пять суток на разминирование.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф, со своей стороны, сообщил, что проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о результатах прошедшей встречи с российским лидером, а также попробует его убедить в необходимости идти по одному из избранных путей для успешного завершения конфликта.

Он выразил надежду, что стороны смогут объявить о планировании следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров.

Кушнер, в свою очередь, отметил, что во время прошедших в Абу-Даби переговоров "представители российской, украинской и европейской делегаций согласились, что все они хотели бы увидеть окончание этого вооруженного конфликта".

Владимир Путин Абу-Даби Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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