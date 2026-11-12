Жертвами украинских атак после пасхального перемирия стали 15 сотрудников ЗАЭС

Шестеро работников станции погибли за последние две недели

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - До 15 увеличилось число погибших сотрудников Запорожской АЭС в результате атак ВСУ с конца апреля, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Начиная с конца апреля, после так называемого пасхального перемирия, у нас уже погибло 15 человек - работников атомной станции. Из них шестеро человек - в последние две недели", - сказал Лихачев журналистам в четверг.

Как сообщалось, сотрудник ЗАЭС погиб в собственном доме в результате удара ВСУ в минувшую среду.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").