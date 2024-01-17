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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты

В ЦИК напомнили, что это запрещено законом

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Некоторые члены участковых избирательных комиссий приняли участие в сборе подписей за одного из кандидатов; это категорически запрещено законом, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"У нас появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены избирательных комиссий, в данном случае участковых, приняли участие в сборе подписей за одного из кандидатов. Сейчас собирают подписи восемь кандидатов", - сказала она.

"Те, кто сознательно пошел на это, нарушая закон, не уйдет от ответственности. Это повлечет за собой административную ответственность и, как следствие, выход из комиссий по решению вышестоящих комиссий", - заявила Памфилова.

Кроме того, по ее словам, некоторые члены комиссий "вдруг в разгар президентской, важнейшей кампании пишут заявления о выходе из комиссии для того, чтобы поучаствовать в сборе подписей". Памфилова отметила, что относится к этому крайне негативно.

Элла Памфилова Центризбирком
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